Внаслідок ракетного удару по заводу в Кривому Розі загиблих і поранених немає

Російські окупанти продовжують гатити по мирних містах України. Вчора, 28 травня, завдали удару по Кривому Розі.

Внаслідок удару по Кривому Розі загиблих і поранених немає

На щастя, обійшлося без жертв – загиблих та поранених немає. Про це повідомила головна фахівчиня відділу зв'язків із ЗМІ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

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За її даними, дві ракети влучили в промислове підприємство, спалахнула пожежа, яку згодом було ліквідовано. У її гасінні брали участь 22 фахівці та 6 спецмашин ДСНС в області.

Ракетний удар по Кривому розі 28 травня

28 травня російські ракети влучили у завод у Кривому Розі. На жаль, підприємство практично зруйновано. "Приліт" стався після оголошення всеукраїнської повітряної тривоги, близько 20:30. Тоді голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що чутно вибухи. Він закликав залишатися в укриттях та не поширювати інформацію про ракетні удари. У підприємство влучили двома ворожими ракетами. Російські окупанти завдали сильних руйнувань. На місці ракетного удару спалахнула пожежа, аби її ліквідувати залучили підрозділи рятувальників ДСНС. До слова, того ж дня близько 18:00 російські окупанти запустили некеровані ракети з літака по Сумщині. Зокрема, ворог вдарив по церкві і дитсадку. Наразі відомо про одну постраждалу. Крім того, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків. Що ще треба знати про ситуацію в Кривому Розі: коротко В ніч проти 29 травня російські військові гатили по лінії зіткнення у районі Кривого Рогу, застосовуючи різні типи артилерії. При цьому безпосередньо у межах міста вперше за довгий період ніч минула спокійно. За словами голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула, станом на ранок 29 травня ситуація в області контрольована, й відбувається ліквідаціє наслідків вчорашнього удару. Ніч без тривог на Дніпропетровщині справжня рідкість. Остання повітряна тривога на в області була 28 травня о 20:05, й тривала близько години. Від початку повномасштабного вторгнення у регіоні оголошували 647 тривог. Найдовша була 14 березня – понад 5 годин.

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