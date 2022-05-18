Внаслідок ракетної атаки по Дніпру постраждали троє людей

Російські окупанти у ніч проти 18 травня обстріляли Дніпро. Ворог випустив щонайменше 2 ракети. Внаслідок "прильотів" постраждали троє людей.

Деталі наслідків обстрілів повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Важливо Росія по Дніпру запустила 2 ракети: одна зруйнувала транспортний об'єкт, інша впала на подвір'я

За даними Резніченка, через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей, а саме:

двоє жінок,

чоловік.

У них осколкові поранення. Всі перебувають у лікарні,

– сказав Резніченко.

Обстріл Дніпра: що відомо

Російська армія в ніч на 18 травня завдала чергового ракетного удару по Дніпру. Загалом зафіксували щонайменше 2 ракети.

Одну з ракет збила система протиповітряної оборони. Її уламки впали на приватне подвір'я. У двох будинках пошкоджено дах і вибито вікна.

Інша ракета втрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано.

Повітряна тривога у Дніпрі та Дніпропетровській області була оголошена о 05:42. О 05:47 сирени залунали й в Одесі. Згодом в обох містах місцеві мешканці чули звуки вибухів. Загалом повітряна тривога на ранок була оголошена на Сході, Центрі та Півдні України.

Напередодні над Дніпропетровською областю українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан". Саме його використовують окупанти для виявлення позицій українських військових, а також для отримання розвідувальних даних, щоб вести обстріли, а за потреби – і коригувати вогонь.

Скільки ще крилатих ракет залишилося на озброєнні в Росії – достеменно невідомо. У Міністерстві оборони України заявляють, що небезпека ракетних ударів зі сторони ворогів залишається на високому рівні . Хоча з чималою кількістю ракетних обстрілів справляються сили ППО.

Додамо, що у ніч проти 17 травня окупанти завдали масованої атаки по Львову – наші військові навчились дуже ефективно збивати ракети, тому вони не зачепили Львів. Проте завдали значної шкоди інфраструктурі за містом.

Ракети місто не зачепили, я так розумію, що ціллю був Яворівський район. І всі ракети мали бути приземлені на кордоні з Польщею, там відстань 15 кілометрів від поляків. Дякуючи нашим військовим, такої великої біди не сталося,

– повідомив міський голова Львова.

Андрій Садовий додав, що ударна хвиля все ж завдала руйнацій в селищі Шкло – там повилітали вікна, будинки посікло уламками.

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