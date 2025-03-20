Внаслідок удару по "Енгельсу" Росія втратила 96 крилатих ракет повітряного базування, – Генштаб

Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельст-2" 20 березня. За уточненою інформацією, внаслідок атаки вдалося знищити 96 крилатих ракет повітряного базування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атаки на аеродром "Енгельс-2"

Згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому "Енгельс-2" 20 березня, було знищено 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.

Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня – квітня цього року,

– зазначили у Генштабі.

Крім того, внаслідок ударів по місцях зберігання авіаційного пального, було знищено значні його запаси, що має негативний вплив на спроможність Росії забезпечувати бойові дії.

Що видно на супутникових знімках після ураження "Енгельс-2"

21 березня з’явилися супутникові знімки від Maxar, які підтверджують пошкодження на території летовища.

Які наслідки атаки на "Енгельс-2": дивіться відео

На знімках можна побачити вирви від вибухів на місці деяких будівель та пошкоджені склади боєприпасів. Авіаексперт Анатолій Храпчинський припускав, що на знищених складах зберігалися контейнери з ракетами Х-101/Х-555, які використовують російські бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 для ударів по Україні.

Водночас моніторингові спільноти зазначали, що на момент знімку (21 березня об 10:05) на аеродромі знаходилися два Ту-160 і два Ту-95МС, однак вони не зазнали пошкоджень. Також вони спростували інформацію про загибель пілотів та заявили, що ракети Х-101 на знищеному складі не зберігалися.