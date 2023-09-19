Внаслідок удару по Львову загорівся промисловий склад: з-під завалів дістали чоловіка

У ніч на 19 вересня окупанти масовано атакували Львівщину. Внаслідок ворожих обстрілів сталося займання на промисловому складі.

Про наслідки нічних обстрілів у мережі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він розповів про влучання на території міста.

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Влучання у Львові

Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загоряння на промисловому складі,

– зазначив мер.

Садовий додав, що всі відповідні служби виїхали на місце та працюють за протоколом.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що наразі з-під завалів дістали людину. Вона травмована. Спершу повідомляли, що це жінка, згодом, що чоловік. Врешті, мер Львова повідомив, що наразі відомо лише про одного постраждалого – 26-річного хлопця. Його госпіталізували з відкритим перелом кінцівки.

На складах значна пожежа, яку намагаються приборкати. Вогонь охопив дах будівлі.

Нагадаємо, на Львівщині повітряну тривогу через загрози атаки ворожими безпілотниками оголосили о 03:39. Згодом жителі Львова та області почали чути звуки вибухів. Протягом кількох годин вони неодноразово повторювалися.

У кількох містах України чули вибухи

Окупанти почали атакувати Україну ще ввечері 18 вересня, обстрілявши Харків. У місті прозвучали кілька вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом ворога, попередньо, опинилася центральна частина Харкова. На щастя, з місцевих жителів ніхто не постраждав.

Далі загарбники продовжили обстріли й вночі. Спочатку місцеві жителі повідомили про звуки вибухів в Одесі. Офіційних повідомлень про це поки не було.

Потім гучно було й у Кривому Розі. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

Також ворог атакував і Хмельницьку область. Місцева влада відзвітувала про роботу ППО.