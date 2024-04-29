Внаслідок удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв

Ввечері 29 квітня росіяни завдали цинічного удару по цивільних в Одесі. Внаслідок ворожої атаки загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.

Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу в МГУ.

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Загибель проректора

Російська ракетна атака на Одесу 29 квітня забрала життя проректора Міжнародного гуманітарного університету Бориса Васильєва.

Борис Васильєв загинув під час атаки на Одесу / фото МГУ

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та колегам загиблого. Вічна пам'ять.

Зазначимо, що о 20:52 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської атаки на місто загинуло 4 осіб. Серед них було троє жінок та один чоловік. Ще один чоловік помер унаслідок інсульту, який спровокувала атака. Також станом на зараз відомо вже про 32 постраждалих.

Удар по Одесі