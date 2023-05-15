Ватажок бойовиків Ігор Корнет міг постраждати після вибуху в Луганську

У тимчасово окупованому Луганську 15 травня прогримів вибух в одному з барбершопів міста. Унаслідок вибуху міг постраждати один із ватажків бойовиків Ігор Корнет.

Відповідну інформацію поширюють російські пропагандисти, пише 24 Канал. У повідомленні мовиться, що Корнет нібито отримав важке поранення внаслідок вибуху в Луганську.

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Корнет буцімто перебуває у реанімації

Також він нібито перебуває у реанімації. Однак офіційної інформації, чи справді так званий глава "МВС" дійсно постраждав – немає.

Згодом російські пропагандисти повідомили, що Корнет – живий і його стан стабільний.

Ймовірний інцидент з Корнетом може бути наслідком внутрішньої ворожнечі між окупантами. Журналісти "Донбас.Реалії" пригадують про боротьбу за владу в окупованому Луганську.

Зокрема, про конфлікт між ватажком угруповання "ЛНР" Леонідом Пасічником і Корнетом. Як стверджували тоді джерела проєкту в українській розвідці, Пасічник не контролював Корнета й активно збирав на нього компромат.



Ігор Корнет / Фото росЗМІ

Разом з тим, окупанти одразу ж після вибуху в центрі Луганська заявили про "теракт" і звинуватили в його організації Україну.

У Луганську протягом дня прогриміло два вибухи

Зранку 15 травня на території колишнього Луганського вищого військового училища штурманів прогриміли потужні вибухи. Внаслідок вибухів спалахнула сильна пожежа.

Джерела 24 Каналу повідомили, що після вибухів до місцевих моргів привезли понад 30 тіл. На території колишнього училища розташовувалися окупанти.

Вже вдень у Луганську стався вибух у барбершопі на вулиці Демьохіна. За версією пропагандистів, хтось нібито кинув гранату. Також повідомляється, що міг спрацювати вибуховий пристрій. Саме внаслідок цього вибуху міг постраждати Корнет.

Кадри з барбершопу в Луганську після вибуху: дивіться відео

ЗМІ окупантів повідомили, що трьох людей нібито госпіталізували у важкому стані.

У Луганську стає неспокійно

В останні дні в окупованому Луганську стало досить неспокійно. Зокрема. ввечері 12 травня в місті пролунало відразу два вибухи.

Активіст Сергій Стерненко писав, що було завдано ударів по промислових об'єктах. Водночас російські військкори заявляли, що одна з ракет прилетіла по нафтосховищу.

Пізніше стало відомо, що на "Машинобудівному заводі "100" внаслідок влучання почалася пожежа. Це підприємство колись спеціалізувалося на обладнанні для електронного машинобудування.