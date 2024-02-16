Ворог знову атакував Полтавщину ракетою: що відомо про влучання у регіоні
Джерело:Полтавська ОВА
Росія не залишає у спокої мирні українські міста та продовжує атакувати їх ракетами. Цього разу під ударом опинилась Полтавська область.
У Полтавській ОВА розповіли про чергову ракетну атаку по Миргородському району. Вночі проти 16 лютого на Полтавщині було влучання на відкритій території.
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За добу тривога лунала 6 разів
На щастя, інформації про постраждалих не надходило. Також нічого невідомо і про руйнування внаслідок атаки. Ймовірно, ракета впала посеред поля, тож не спричинила ніяких руйнувань та не нашкодила людям.
Упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години,
– також зазначили в повідомленні.
Там також закликали зберігати спокій та вірити у Збройні Сили України, які роблять все можливе, щоб захистити нас від ворога. Росія не перестає бити по українських містах, які ніколи не становили для держави-агресорки загрозу. Крім цього, Росія намагається повернути собі втрачені позиції на фронті, попри те, що наші військові завдають окупаційним військам суттєвих втрат.
Росія постійно атакує Полтавщину. Зокрема, відомо, що 3 лютого внаслідок чергової атаки було пошкоджено зерносховище. Елеватор був заповнений. Ту частину врожаю, який там зберігався, втрачено. Власникам зерна допоможуть з правильним оформленням документів на відшкодування збитків.
Крім цього, внаслідок атаки на Полтавську область 27 січня постраждав промисловий об'єкт. В області працювали сили протиповітряної оборони. Було влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Вона виявилась доволі масштабною, адже гасили її аж до наступної доби.
Напередодні ворог також атакував Полтавщину
- Росія вночі проти 15 лютого атакувала Полтавську область. Окупанти влучили у складське приміщення. Цього дня вдосвіта окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Близько 04:30 літаки вийшли на пускові рубежі та здійснили пуски ракет. Запущені з бомбардувальників ракети зайшли у повітряний простір України через Сумську й Чернігівську області та прямували на Київ, опісля почали маневрувати, зокрема, і в західні області України.
- Філіп Пронін, голова Полтавської ОВА, уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на площі 100 метрів квадратних.
- На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.