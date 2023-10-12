Вночі були пуски 33 "Шахедів" по Україні: ППО працювала у 6 областях

Російські окупанти вчергове атакували нашу державу дронами-камікадзе. Згодом у Збройних Силах відповіли, скільки цілей вдалось збити.

Власне, у ніч на 12 жовтня ворог випустив безпілотники по містах України. Сили протиповітряної оборони ліквідували 28 ударних дронів типу "Шахед".

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Успіхи ППО: звідки летіли дрони

Загалом було зафіксовано пуски 33 безпілотних літальних апаратів з боку загарбників з північного та південного напрямків – Бєлгородської області Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 Shahed-131/136,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що протиповітряна оборона працювала щонайменше у 6 областях, оскільки цілі летіли з різних напрямків. До відбиття атаки було залучено:

українську авіацію;

зенітні ракетні війська;

мобільні вогневі групи;

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! У Силах оборони Півдня уточнили, що 14 безпілотних апаратів було ліквідовано в цьому регіону нашої держави: 4 дрони – на Миколаївщині, а 10 – на Одещині.

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