Вночі окупант завдав ракетного та дронового удару: як відпрацювала ППО

Російські війська завдали масованого удару по Дніпропетровщині в ніч на 5 грудня, використавши дві балістичні ракети "Іскандер-М", а також Україну атакували 44 ударні безпілотники. Скільки вдалося збити силам ППО.

У ніч із 4 на 5 грудня 2024 року, починаючи з 20:00, російські війська завдали масованого удару з території Ростовської, Орловської та Курської областей Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як вночі відпрацювала ППО

Станом на 08:30 ранку Повітряні сили та підрозділи Сил оборони України за допомогою зенітних ракет, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збили 30 ворожих дронів у різних регіонах.

Ураження зафіксовані в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій і Одеській областях.

Ще 12 безпілотників локаційно втрачено, а один залишив повітряний простір України у напрямку Білорусі.



Результати роботи ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ