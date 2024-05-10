Вночі окупанти атакували Україну 10 "Шахедами": скільки вдалося збити

У ніч на 10 травня противник знову тероризував українські міста. Так, росіяни атакували ударними БпЛА типу "Шахед".

У Генштабі ЗСУ зазначили, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити. Про це вони розповіли у своєму телеграм-каналі.

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Скільки "Шахедів" вдалося знищити під час атаки 10 травня

Вночі 10 травня російське окупаційне військо вкотре атакувало дронами територію України. Для цього вони застосували 10 БпЛА типу Shahed.

В Генштабі ЗСУ вказали, скільки ворожих цілей вдалося знищити засобам української ППО.

Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено,

– заявили там.

Окупанти запускали БпЛА типу Shahed по Україні: коротко