Вночі окупанти атакували Україну 24 "Шахедами": скільки вдалося збити

Росія продовжує атакувати Україну ракетами та ударними дронами. Зокрема, цієї ночі також не обійшлось без цього.

Вночі проти 8 квітня окупанти атакували Україну 24 "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів.

Дивіться також Спортсмени чи військові під прикриттям: хто з друзів Путіна їде на Олімпіаду і чому їх допустили

Росія знову запускала "Шахеди"

Ворог запустив понад два десятки ударних дронів по українських містах. Оборонці неба знищили майже, однак, на жаль, не вдалося уникнути влучань.

Зокрема, на Півдні є влучання у Одеському районі. Там також вдалося знищити 7 безпілотних літальних апаратів. Наші військові роблять все можливе для того, аби захистити українців.

На Київщині працювала ППО