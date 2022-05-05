Нічний удар по Краматорську: кількість поранених зросла до 25

У ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ, Кількість поранених зросла до 25, шестеро з них – госпіталізували.

Про черговий ракетний обстріл міста розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що ворог діяв підло, ціливши по житлових районах та центральній частині міста.

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Постраждали житлові будинки, школа та садок

Гончаренко повідомив про пошкоджені школу, садок та п'ятиповерхівки. За інформаціією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, кількість пошкоджених житлових будинків – щойнаменше 9, також постраждало багато будівель цивільної інфраструктури.

Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують "воювати” з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо,

– написав Кириленко.

Дивіться відео наслідків обстрілу Краматорська / Відео голови ОВА Павла Кириленка:

Дивіться моторошні фото з Краматорська / Фото Павла Кириленка:

Раніше розвідка Британії повідомляла про плани росіян на Краматорськ

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії, зазначимо, нещодавно повідомляли про найближчі плани російського командування. Їхня мета – наступ на Краматорськ та Сєвєродонецьк. Встановити контроль над цими містами ворог прагне, попри опір ЗСУ.

Краматорськ та Сєвєродонецьк є ключовими містами, адже це дозволить росіянам контролювати північно-східний Донбас і створити плацдарм, аби відрізати українські війська.

Тим часом ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей

Наприкінці квітня у Краматорську залишалось 40 тисяч мешканців

Станом на кінець квітня у Краматорську залишалось 40 – 50 тисяч місцевих жителів. Мер міста наполягав: це – забагато і закликав людей евакуюватись. Він зазначив: ці люди не виїжджали і в 2014 році, побоюючись залишати свої будинки. 60 – 70% з тих, хто вирішив залишитись, – літні люди.

Останні новини про ситуацію в Краматорську: коротко

На Донеччині затримали мешканку Краматорська. Жінка коригувала вогонь для окупантів і здавала ворогам позиції ЗСУ. Вона спілкувалась з росіянами через месенджери.

19 квітня російські війська обстріляли Краматорськ ракетами. Внаслідок цього удару є загиблий. Ще троє людей отримали поранення.

Жахливою трагедію став ракетний обстріл вокзалу міста 8 квітня. Люди тоді саме чекали на евакуацію. Жертвами воєнного злочину росіян стали більше ніж пів сотні людей, отримали травми понад сотня осіб. Багато з них були у дуже важкому стані.

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