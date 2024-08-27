Вночі окупанти запустили по Україні понад 90 "Шахедів" та Кинджалів": як відпрацювала ППО

Росія вночі проти 27 серпня атакувала Україну ракетами та дронами. Вороги запустили по наших регіонах 91 засіб повітряного нападу.

Наші військові 26 серпня відбили наймасованішу атаку Росії – тоді ворог запустив по Україні 127 ракет і 109 ударних дронів.

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Що відомо про атаку 27 серпня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 27 серпня окупанти вдарили по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Зокрема, окупанти атакували:

трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які запустили з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області Росії;

балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму;

крилатою ракетою "Іскандер-К" з Воронезької області Росії;

5 крилатими ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області Росії;

81 ударним безпілотниками типу Shahed з Єйська та Курської області Росії.

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Станом на 9:00 27 серпня наші військові збили:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.



Наші військові збили більшість дронів росіян вночі проти 27 серпня

Повітряні сили ЗСУ пояснили, що трапилось з іншими дронами. Зокрема:

ще 10 ворожих дронів були локаційно втачені – ймовірно, вони впали на території України,

один – перетнув кордон із Білоруссю,

ще близько десяти – станом на 9:42 27 серпня перебувають в повітряному просторі України. Тривала бойова робота.

До відбиття повітряного нападу противника залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– заявили військові.

Вони повідомили, що вели бойову роботу у більшості регіонів країни. Зокрема, у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.