Вночі окупанти знову атакували Україну: скільки з 15 "Шахедів" вдалося збити
Джерело:Генштаб ЗСУ
Вночі проти 24 грудня Росія запустила по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили більшість ворожих цілей.
У Генштабі розповіли, якою була ніч проти 24 грудня 2023 року. Зокрема, на фронті відбулось 81 бойове зіткнення.
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Що відомо про атаку на Україну
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 безпілотників типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних дронів знищено,
– заявили військові.
Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що наші військові збили 14 з 15 дронів-камікадзе типу "Шахед". Вони атакували з району Приморсько-Ахтарська. Українські бійці збивали дрони в:
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Хмельницькій областях.
Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти спрямували через південний напрямок 6 безпілотників.
"Всі вони були знищені: 4 – на Миколаївщині та по одному – на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Сили ППО відпрацювали досить результативно. Але деякі дрони пройшли повз нашу зону (відповідальності – 24 Канал). Будемо сподіватися, що їх наздогнали наші колеги на інших напрямках", – розповіла речниця Сил оборони Півдня України.
Що відомо про нічну атаку окупантів
- Повітряні сили ЗСУ почали попереджати про небезпеку атаки дронами ще орієнтовно о 19:06 24 грудня. Зокрема, тоді небезпеку оголосили у Херсонській та Миколаївській областях.
- Згодом "червоною" стала також Запорізька область. Дрони летіли й у напрямку Дніпропетровщини, далі – у напрямку Кіровоградської області.
- Небезпечно було у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Військові попереджали про небезпеку й у Старокостянтинові.