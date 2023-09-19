Вночі з окупованого Криму випустили балістичну ракету в напрямку Кривого Рогу

Російські військові у ніч проти 19 вересня атакували Україну дронами-камікадзе, а також ракетами. Відомо, що по Кривому Рогу ворог вдарив балістикою з тимчасово окупованого Криму.

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 19 вересня вороги завдали удару по Кривому Рогу. Атакували його балістичною ракетою "Іскандер-М".

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Били з окупованого Криму

Про це розповіли у ранковому зведенні Повітряних сил. У роді військ зазначили, що балістичну ракету "Іскандер-М" російські загарбники випустили з тимчасово окупованого Криму. Вона летіла у напрямку Кривого Рогу. Власне, там уночі пролунав вибух.

Звернімо увагу, що внаслідок влучання у Кривому Розі зайнялася багатоповерхова будівля. Станом на ранок, пожежу вдалося ліквідувати. Також вибуховою хвилею пошкодило фасади трьох багатоповерхівок.

Як зазначають у Повітряних силах, у ніч проти 19 вересня росіяни атакували Україну також "Шахедами". Зафіксували пуски 30 дронів-камікадзе з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська, що у Росії.

У результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня,

– кажуть у Повітряних силах.

У Львові – три влучання