Вночі Росія атакувала Україну 14 ракетами і 4 "Шахедами": скільки цілей збили
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Вночі 13 червня російський ворог вкотре атакував Україну ракетами та дронами. На жаль, є влучання.
Попередньо, ворог застосував крилаті ракети. Однак наші сили ППО відпрацювали на відмінно.
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Скільки ворожих цілей знищили
У Генштабі ЗСУ розповіли, що попередньо ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною.
Також ворог завдав авіаційного удару 4 "Шахедами", 1 – знищено нашими захисниками.
Є влучання
На жаль, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні обʼєкти інфраструктури. Внаслідок цього є постраждалі у вкрай важкому стані. Наразі інформація уточнюється.
Обстріли з боку окупантів тривають
Протягом минулої доби окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки.
Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби – загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.
Унаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.
Нічна атака України: все, що відомо
- 13 червня ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Попередньо, в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.
- На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
- У Кривому Розі в Дніпропетровській області у житловий багатоквартирний будинок влучила російська ракета. У сусідніх будинках також є пошкодження, повилітали шибки.
- У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Кривого Рогу є загиблі та поранені. Інформація уточнюється.
- Як розповіли у КМВА, ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, а проте всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не було.