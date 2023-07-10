Вночі Росія вдарила по Миколаєву "Іскандером": постраждав об’єкт інфраструктури

У ніч проти 10 липня російські військові атакували Миколаїв "Іскандером". Зранку стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждав об'єкт інфраструктури.

Уточнення щодо нічної атаки по місту з'явилося на сторінці глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Він розповів детальніше про те, що сталося.

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Окупанти атакували "Іскандером"

За словами глави ОВА, близько 01:00 Миколаїв зазнав ракетного удару. Цього разу російські загарбники використали балістику. Ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури. Мовиться, ймовірно, про використання ракети "Іскандер-М". Наразі деталі уточнюються.

О 08:32 з'явилося повідомлення від міського голови Олександра Сєнкевича.

Друзі, оглядаємо район, який вночі потрапив під обстріл. Пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили. У разі змін – повідомлю вам,

– додав він.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що ворог атакував "Іскандером-М". Відповідну заяву він озвучив в ефірі телемарафону.

Маємо поки що інформацію, що це "Іскандер", все ж таки, "Іскандер-М". Тому що є "Іскандер" класу "К" – це крилата ракета, фактично "Калібр" наземного базування. Можна так, простими словами пояснити. "Іскандер-М" – балістика,

– зазначив він.

За словами Юрія Ігната, час реагування на ці два типи ракет невеликий. Мовиться про проміжок часу між пуском і прильотом. Речник Повітряних сил підкреслив, що ворог завдає ударів підступно та несподівано.

Зауважимо, що передувала атаці по Миколаєву тиша у ніч проти 9 липня. В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спробував пояснити, з чим це пов'язано.

Ніч проти 9 липня була тихою

Юрій Ігнат підкреслив, що за ніч проти 9 липня не було жодного повідомлення у телеграм-каналі Повітряних сил. І що цю ніч можна вважати однією з рідкісних.

Це, мабуть, одна із рідкісних ночей, коли було доволі таки тихо, без оголошення повітряних тривог і атак саме авіацією чи "Шахедами",

– додав Ігнат.

Цікаво, що спокійно в небі було також ввечері 8 липня. Речник Повітряних сил зазначив, що прагнув би, щоб надалі небо над Україною було таким. І щоб ним літали винятково цивільні борти.

Водночас він закликав не розслаблятися та пам'ятати про підступність ворога. Слід розуміти, що росіяни можуть завдати удару у будь-який момент.

Тиша тишею, але жодних послаблень чи розслаблень не повинно бути. Ворог може у будь-який момент проводити активні дії,

– підкреслив Ігнат.

Пояснити, чому ніч проти 9 липня була спокійною, Юрій Ігнат таки не зміг. Речник Повітряних сил лише зазначив, що російські загарбники "не проявляли активних дій".