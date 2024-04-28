Вночі Росія запускала по Україні "Шахеди" та невідомі дрони: скільки знищили

Росія продовжує запускати по Україні ударні дрони. Сили протиповітряної оборони знищують їх та захищають українців.

Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. По цілях відпрацювали сили ППО.

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Скільки дронів знищили

У Генштабі повідомили, що сили протиповітряної оборони збили всі ударні дрони типу "Шахед" та ще 1 безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Оборонці неба працюють, захищаючи мирне населення.

Сили протиповітряної оборони працювали на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Кіровоградщині та на Миколаївщині. Запускали безпілотники з мису Чауда – Крим, з Бєлгородської області та з окупованої Херсонщини. Крім цього, ворог також запускав С-300 з Бєлгородської області.

Також відомо, що протягом минулої доби Росія завдала 32 ракетних та 64 авіаційних удари. На фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог не припиняє атакувати мирні українські міста.

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