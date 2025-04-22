Вночі Росія запустила понад 50 дронів: як впоралися сили ППО

У Повітряних силах розповіли деталі щодо нічної атаки "Шахедами". І зауважили, що з 8 ранку 22 квітня розпочалася нова хвиля ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збила ППО сьогодні

Росіяни запустили 54 ударні БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів. ППО збила 38, а 16 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (були локаційно втрачені).

Атака почалася з 21:00 21 квітня. Ворог запускав "Шахеди" з Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Нагадаємо, що оператори дронів у Курській області вже поплатилися за свою роботу. ЗСУ завдали удару по селищу Тьоткіно, звідки загарбники пускали "Шахеди". Загинули зо два десятки дронщиків.

Протиповітряна оборона працювала майже на всіх напрямках – на сході, півночі, півдні та в центрі України. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Внаслідок атаки "Шахедами" постраждали Одещина та Київщина.

Із 8:00 почалась нова хвиля російської атаки! Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область. Реагуйте на повітряну тривогу!

– додали в ПС.

Де зараз тривога в Україні

На момент публікації новини "Шахеди" прямують на Київщину, Черкащину, Чернігівщину та Полтавщину, нові групи БпЛА продовжують заходити через Сумщину та Харківщину.