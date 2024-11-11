Вночі росіяни атакували 2 ракетами й 74 дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 11 листопада росіяни атакували 74 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 2 ракетами Х-59/69. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Загалом вдалося знищити 39 ударних БпЛА та дві вищезгаданих ракети. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки цілей збили Повітряні сили

Вночі противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово окупованої території Запорізької області. Також ворог намагався завдати удару 74 "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська у Росії.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, ще 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Скільки дронів збили вночі 10 листопада / Інфографіка Повітряних сил

До слова, внаслідок нічної атаки один з безпілотників влучив по Миколаєву. Віталій Кім розповів про пожежі в житлових будинках. Загалом у місті зафіксували, на жаль, п'ятеро загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено.