Вночі росіяни атакували 22 "Шахедами" майже всі області на Заході: куди цілили

Вночі 25 травня російські загарбники випустили по Україні дрони-камікадзе. Деякі з цих безпілотників направили на Захід країни.

Атака була здійснена з різних напрямків. Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.

Важливо Масована атака "Шахедами" на Київ: ППО знищила всі цілі на підході до столиці

Захід України атакували "Шахедами"

У Повітряних силах розповіли, що окупанти атакували західні регіони України з повітря. Під час нічної атаки ворог застосував баражуючі боєприпаси ''Shahed". Атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону.

Внаслідок декілька годинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищено 22 ''Shahed-136/131". Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільно вогневі групи,

– наголосили наші захисники.

Нічна атака України 25 травня: все, що відомо

Над територією Чернівецької області сили ППО збили безпілотник.

До того ж ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed" по Києву. Атака була масована. Однак усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

У Повітряних силах повідомили, що 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. Спільними зусиллями усі 36 "Шахедів" знищено.

Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

Нагадаємо, що раніше у Повітряному командуванні "Південь" повідомляли, що вночі 23 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

А в Повітряних силах заявили, що вночі на різних напрямках знищено 6 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".