Вночі росіяни атакували 73 "Шахедами" та 3 ракетами: скільки вдалося збити

У ніч проти 30 вересня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Загалом ворог випустив 76 повітряні цілі.

Серед них – 73 дронами та 3 ракетами. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Скільки цілей збила ППО

Вночі Повітряні сили збили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У ніч проти 30 вересня російські загарбники завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом було виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу ворога:

однієї балістичної ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області;

однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу "Шахед" із районів Курськ, Єйськ, Орел у Росії.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота,

– додали у Повітряних силах.

Там також додали, що відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Детальніше про нічну атаку

О 04:42 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці. До міста підлітали чергові ворожі дрони. Цієї ночі Київ та Київська область стали осередком значної концентрації ударних БпЛА. Про вибухи місцеві повідомляли упродовж багатьох годин.

Зокрема, під ударом опинився також Кривий Ріг. Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали писали про балістику курсом на Кривий Ріг, а згодом стало відомо також про повторні пуски.