Вночі росіяни атакували Україну 31 "Шахедом" та ракетами: скільки знищила ППО
Джерело:Повітряні сили
Росія продовжує запускати ударні дрони та ракети по мирних українських містах. Водночас сили української протиповітряної оборони збивають значну частину з них.
Вночі проти 23 лютого країна-агресорка запустила 31 "Шахед". Крім цього, вона атакувала також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.
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Сили ППО відпрацювали по цілях
Відомо, що ударні дрони-камікадзе Росія запускала із Приморсько-Ахтарську та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Ракети ворог запускав із території Донеччини та акваторії Чорного моря.
Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей,
– розповіли в Повітряних силах.
Зокрема, раніше повідомляли, що 9 дронів знищили над Одещиною Сили оборони Півдня.
Є влучання у Дніпрі та Одесі
- Росія запустила повітряні цілі ще ввечері 22 лютого. Зокрема, відомо, що ворог атакував Одеську область ударними дронами типу "Шахед". Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, противник спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. У місті є троє загиблих внаслідок цієї атаки.
- Також є влучання у Дніпрі. Там росіяни поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше 8 постраждалих, однак рятувальні роботи все ще тривають.
- Росія продовжує атакувати мирні українські міста та атакує цивільну інфраструктуру.