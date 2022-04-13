Вночі росіяни обстріляли залізничну станцію у Центрі Україні

13 квітня 2022 , 07:51
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм "Залізні зміни"

Вночі 13 квітня російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. Довелось змінити маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Відповідно ці потяги затримались. Найдовша затримка була 7 годин 23 хвилини. Однак в УЗ наголосили, що безпека — ключовий пріоритет.

Читайте також З Донбасу сьогодні відправляться три евакуаційні поїзди

Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. 

Евакуаційні потяги на 13 квітня:

  • Івано-Франківськ – Харків о 06:00, а у зворотному напрямку об 11:30
  • Покровськ – Чоп о 16:30
  • Чоп – Дніпро о 23:30
  • Львів – Жмеринка о 15:00
  • Львів – Полтава о 22:00
  • Слов'янськ – Львів о 17:00
  • Новозолотарівка – Лозова о 14:00.

Може зацікавити – Росіяни засипали мінами один зі спальних районів Харкова:

 

Автор: Ольга Музика