Вночі росіяни вдарили по Сумах: пошкоджені склади та авто одного з підприємств
- Росіяни 12 квітня завдали удару БпЛА по Сумах. Внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств.
- На місці працюють відповідні служби з ліквідації наслідків атаки.
Вночі 12 квітня російські війська атакували ударними БпЛА українські міста. Під прицілом ворога опинилися Суми.
Там зафіксовано пошкодження складів та автомобілів одного з підприємств. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
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Атака на Суми
Вночі 12 квітня російська армія завдала удару БпЛА по місту Суми. Внаслідок ворожих дій зафіксовано пошкодження.
Внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств,
– ідеться в повідомленні.
В ОВА повідомили, чи є постраждалі або жертви. Так, за їхніми даними, травмованих та загиблих нема.
Станом на 8 годину ранку на місці події працюють відповідні служби з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Додамо, що за інформацією ОВА сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 5 ворожих БпЛА типу "Шахед".
Загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 866 російських безпілотників.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи лунали і в Харкові. Місто було під атакою ударних БпЛА противника.