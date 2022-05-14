Вночі росіяни вдарили "Смерчем" по Миколаєву: вражені об’єкти інфраструктури

14 травня 2022 , 18:48
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Джерело:

ОК "Південь"

Цієї ночі Миколаїв опинився під ворожим вогнем. Росіяни завдали ударів по місту з системи реактивного залпового вогню "Смерч".

На Півдні тривають активні бої українських героїв з російськими окупантами. Ворога вдалося відтіснити від Миколаєва, але він продовжує бити по місту з артилерії. 

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Обстріл Миколаєва 

 
Автор: Ярослав Сиваківський