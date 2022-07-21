Вночі росіяни випустили по Миколаєву 7 ракет: влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС та газогін

21 липня 2022 , 09:06
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Джерело:

Миколаївська ОВА

Вночі 21 липня російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет С-300. За попередньою інформацією, влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та склад.

Загарбники обстріляли місто близько 03:00, у цей час місцеві повідомляли про гучні вибухи. Відомо про одного постраждалого.

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Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок обстрілів. Інформацію ще уточнюють.

Обстрілювали і села Миколаївщини

Також вночі обстрілів зазнало село Широке. росіяни запустили снаряд у житловий будинок. На жаль, одна людина загинула. Крім того, влучання були за межами населених пунктів громади.

  • Обстрілювали Баштанську громаду. Частина снарядів залишилася не розірваною. 
  • У Березнегуватській громаді 20 липня через влучання боєприпасів та їх уламків, двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників.
  • Також під постійними обстрілами перебувають села на лінії розмежування. Інформації щодо постраждалих немає.
  • 20 липня вогнем накрили село Лимани Галицинівської громади. Зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.
  • Внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими. 
Зверніть увагу! Миколаїв окупанти обстрілюють постійно. 18 липня вони запустили ракети в автосалон, салон з продажу сільгосптехніки та по околицях міста. Зранку 17 липня росіяни теж вдарили по Миколаєву. Люди чули 10 вибухів. 

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Автор: Ольга Музика