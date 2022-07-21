Вночі росіяни випустили по Миколаєву 7 ракет: влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС та газогін

Вночі 21 липня російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет С-300. За попередньою інформацією, влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та склад.

Загарбники обстріляли місто близько 03:00, у цей час місцеві повідомляли про гучні вибухи. Відомо про одного постраждалого.

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Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок обстрілів. Інформацію ще уточнюють.

Обстрілювали і села Миколаївщини

Також вночі обстрілів зазнало село Широке. росіяни запустили снаряд у житловий будинок. На жаль, одна людина загинула. Крім того, влучання були за межами населених пунктів громади.

Обстрілювали Баштанську громаду. Частина снарядів залишилася не розірваною.

У Березнегуватській громаді 20 липня через влучання боєприпасів та їх уламків, двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників.

Також під постійними обстрілами перебувають села на лінії розмежування. Інформації щодо постраждалих немає.

20 липня вогнем накрили село Лимани Галицинівської громади. Зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими.

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