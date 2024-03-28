Вночі росіяни запустили по Україні 28 "Шахедів": скільки вдалося збити

Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Водночас сили нашої протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях.

Вночі проти 28 березня Росія запустила 28 "Шахедів". Повітряні сили відзвітували про знищення 26 ударних дронів.

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Також росіяни запускали ракети

Крім цього, ворог завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300.

Ударні дрони запускали із Курської області та мису Чауда, що у Крим.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Українські оборонці неба роблять все можливе, щоб захистити нас від влучань ракет та дронів, які запускає ворог.

Росія атакувала Запоріжжя