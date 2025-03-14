Вночі росіяни запустили по Україні незвичну кількість БпЛА

У ніч проти 14 березня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. Щоправда цього разу окупанти випустили значно меншу кількість, ніж зазвичай.

Як розповіли Повітряні сили, уночі противник вдарив по нашій країні 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. Це небагато порівняно з попередніми нічними атаками. Зазвичай противник запускає понад сотню дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також Має стратегічне значення для армії Росії: що відомо про НПЗ у Туапсе, який атакували дрони

Скільки БпЛА збили

Станом на 09:00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Так, близько півночі ворог вдарив по лікарні в Золочеві – на будівлі загорівся дах. Через 40 хвилин противник завдав повторний удар двома БпЛА. Постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

Увечері 13 березня внаслідок обстрілу дронами у Харкові в Основ'янському районі горіло нежитлове приміщення. також відбулося падіння БпЛА типу "Герань-2"в землю на відкритій території, пошкоджено скління 4-ох приватних будинків, пожежі не було. Постраждало 7 осіб, з них 4 дитини, діагноз – гостра реакція на стрес.

У Новобаварському районі дрон влучив у дерево, у Немишлянському – "Герань-2" впала на відкритій території