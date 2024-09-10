Вночі "Шахеди" атакували Київ: усі ворожі дрони знищено

Росія знову атакувала Київ "Шахедами". У КМВА розповіли про деталі атаки по столиці в ніч проти 10 вересня.

Про вибухи в Києві повідомили близько четвертої ранку. Тоді працювала ППО, відбій у столиці дали о шостій ранку. А от у Київській області тривога тривала до 7:21.

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Що кажуть у КМВА про наслідки нічної атаки по Києву

Начальник КМВА Сергій Попко підкреслив, що ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні, зокрема і по Києву, від початку вересня.

Вночі російські дрони знов становили загрозу для столиці. Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже 2 години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами,

– написав він.

Як повідомив Попко, силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі БпЛА ворога були знищені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Начальник КМВА подякував усім Збройним силам, які захищають столицю, та закликав киян дотримуватися правил безпеки.

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Росія теж була під атакою

Дронів, які могли вдарити по окупантах, було багато. Як стверджує ворог, лише у Брянській області ліквідували 59 БпЛА. У Тульській області влада повідомила про два збиті БпЛА, уламки одного з яких впали "на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу".

Над територією Курської області нібито збито 12 БпЛА літакового типу. Три безпілотники було збито у Липецькій області, ще сім – у Калузькій.

Міноборони Росії згодом написало, що військові знищили 144 БпЛА літакового типу. Над Брянщиною, як уточнили там, було 72 дрони.

Також відбивалися Орловська та Воронезька області.

Окупанти відбивали напад будинками та аеропортом. Відомо про п'ятьох поранених і одну загиблу. Удар припав по трьох житлових будинках, серед них і багатоповерхівки.

Через приліт по аеропорту Жуковський летовище закрили на прийом і відправлення повітряних суден.