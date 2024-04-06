Мобільна група сил ППО вночі збила "Калібр", – Євлаш

Росія запускає по території України ударні дрони та різні види ракет. Наші сили протиповітряної оборони збивають їх, зокрема, вдалося знищити ракету типу "Калібр".

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш у етері телемарафону розповів, що вночі проти 6 квітня мобільна вогнева група Сил оборони збила російську крилату ракету "Калібр". За його словами, наші мобільні групи вже не вперше показують хороший результат.

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Використовують різні засоби

Євлаш відзначив плідну роботу мобільних вогневих груп ППО.

Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються,

– пояснив речник.

За його словами, цієї ночі росіяни запустили безпілотники з Півдня та Півночі. загалом, росіяни постійно атакують Україну з повітря. Час від часу вони масовано атакують нашу державу із стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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