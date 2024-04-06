Мобільна група сил ППО вночі збила "Калібр", – Євлаш

6 квітня 2024, 18:10
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Росія запускає по території України ударні дрони та різні види ракет. Наші сили протиповітряної оборони збивають їх, зокрема, вдалося знищити ракету типу "Калібр".

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш у етері телемарафону розповів, що вночі проти 6 квітня мобільна вогнева група Сил оборони збила російську крилату ракету "Калібр". За його словами, наші мобільні групи вже не вперше показують хороший результат.

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Використовують різні засоби

Євлаш відзначив плідну роботу мобільних вогневих груп ППО.

Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються,
– пояснив речник.

За його словами, цієї ночі росіяни запустили безпілотники з Півдня та Півночі. загалом, росіяни постійно атакують Україну з повітря. Час від часу вони масовано атакують нашу державу із стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Росіяни вдарили вдень по Одещині "Іскандером"

  • Сили оборони Півдня та глава Одеської ОВА Олег Кіпер припустили, що удар по Одещині 6 квітня міг бути завданий "Іскандером". На жаль, унаслідок атаки загинула людина.
  • Удар припав на об'єкт комунального господарства, було пошкоджено обладнання й адмінбудівля. На жаль, загинув цивільний співробітник.
  • В Силах оборони написали, що наслідки атаки ще уточнюють, профільні фахівці працюють над тим, щоб їх усунути.

Автор: Вікторія Кульженко