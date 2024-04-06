Мобільна група сил ППО вночі збила "Калібр", – Євлаш
Росія запускає по території України ударні дрони та різні види ракет. Наші сили протиповітряної оборони збивають їх, зокрема, вдалося знищити ракету типу "Калібр".
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш у етері телемарафону розповів, що вночі проти 6 квітня мобільна вогнева група Сил оборони збила російську крилату ракету "Калібр". За його словами, наші мобільні групи вже не вперше показують хороший результат.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 6 квітня
Використовують різні засоби
Євлаш відзначив плідну роботу мобільних вогневих груп ППО.
Іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків міжнародних партнерів, які нам надаються,
– пояснив речник.
За його словами, цієї ночі росіяни запустили безпілотники з Півдня та Півночі. загалом, росіяни постійно атакують Україну з повітря. Час від часу вони масовано атакують нашу державу із стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Росіяни вдарили вдень по Одещині "Іскандером"
- Сили оборони Півдня та глава Одеської ОВА Олег Кіпер припустили, що удар по Одещині 6 квітня міг бути завданий "Іскандером". На жаль, унаслідок атаки загинула людина.
- Удар припав на об'єкт комунального господарства, було пошкоджено обладнання й адмінбудівля. На жаль, загинув цивільний співробітник.
- В Силах оборони написали, що наслідки атаки ще уточнюють, профільні фахівці працюють над тим, щоб їх усунути.