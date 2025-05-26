Вночі Україну атакували 355 дронів та 9 ракет з Ту-95МС: скільки вдалося збити

Уночі 26 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог використав понад триста засобів повітряного ураження.

Як повідомили у Повітряних силах, противник запустив 364 цілі, передає 24 Канал.

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Чим Росія била по Україні

Для атаки ворог використав 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС у Самарській області.

Також загарбники здійснили пуски 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із 7 напрямків.

Попередньо, станом 11:00 силами ППО збито усі 9 крилатих ракет Х-101. Крім того, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

233 дронів було збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, є влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ є пошкодження в Дніпровському районі. У будинку вибито вікно, також є падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На Хмельниччині пошкоджено приватні домогосподарства та підприємства, на Одещині – зруйновані будинки і поранено підлітка.