Вночі Україну атакували 355 дронів та 9 ракет з Ту-95МС: скільки вдалося збити
- Вночі 26 травня Росія атакувала Україну 9 крилатими ракетами Х-101 і 355 дронами.
- Сили ППО збили всі 9 ракет і 288 дронів.
- Однак є влучання у 5 локаціях і падіння збитих дронів у 10 локаціях.
Уночі 26 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог використав понад триста засобів повітряного ураження.
Як повідомили у Повітряних силах, противник запустив 364 цілі, передає 24 Канал.
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Чим Росія била по Україні
Для атаки ворог використав 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС у Самарській області.
Також загарбники здійснили пуски 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із 7 напрямків.
Попередньо, станом 11:00 силами ППО збито усі 9 крилатих ракет Х-101. Крім того, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
233 дронів було збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
На жаль, є влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ є пошкодження в Дніпровському районі. У будинку вибито вікно, також є падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На Хмельниччині пошкоджено приватні домогосподарства та підприємства, на Одещині – зруйновані будинки і поранено підлітка.