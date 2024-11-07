Вночі ворог атакував 106 "Шахедами": скільки збили

У ніч проти 7 листопада Росія масовано атакувала Україну "Шахедами". Усього ворог запустив 106 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Близько 30 "Шахедів" з усіх запущених цілеспрямовано атакували Київ.

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Росія масовано атакувала "Шахедами" 7 листопада

У ніч на 7 листопада 2024 року ворог завдав удару 106 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Ворог почав атакувати Україну близько 21:00 і запускав дрони у кілька хвиль із напрямків:

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Орел,

тимчасово окупований Крим.

Так, станом на 12:00 підтверджено збиття 74 "Шахедів". Крім того, 25 ворожих ударних БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Сили ППО працювали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Під час атаки 7 листопада окупанти вкотре цинічно атакували Київ. Сили ППО відбили атаку, проте у 5 районах спалахнули пожежі та є руйнування. Крім того, у Києві постраждали 2 людини внаслідок атаки.

Крім того, пошкодження є й в Одесі. Там уламками було пошкоджено фасад та скління 11-поверхового житлового будинку, 14 автомобілів та газопровід. Також постраждало скління двох п'ятиповерхівок, що розташовані поруч. На жаль, в Одесі також постраждав 30-річний чоловік. Він отримав усю необхідну допомогу на місці й не потребував госпіталізації.