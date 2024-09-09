Вночі ворог атакував 3 ракетами і 8 "Шахедами": скільки цілей збила ППО
Джерело:Повітряні сили
Росія вночі 9 вересня атакувала Україну "Шахедами" й ракетами. По ворожих цілях відпрацювала протиповітряна оборона.
Під час цієї атаки окупанти випустили по Україні 3 керовані авіаційні ракети з повітряного простору Курської області й окупованої Донеччини, а також 8 ударних БпЛА типу "Shahed" з Курська.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Скільки ракет і "Шахедів" сьогодні збила ППО
В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed",
– заявили Повітряні сили.
Також наголосили, що 2 ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ. Окрім того, внаслідок активної протидії, одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.