Вночі ворог атакував 5 ракетами і 20 "Шахедами": скільки цілей збили

У ніч на 10 липня окупаційне військо вкотре атакувало Україну ракетами та "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали Сили ППО.

Зокрема, Росія атакувала 5 ракетами і 20 безпілотниками. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих ракет та "Шахедів" вдалося знешкодити

У ніч проти 10 липня Росія атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму.

Крім цього, ворог також запустив у сторону України 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема, в Повітряних силах уточнили щодо напрямків атаки "Шахедів". Так, ворог запускав безпілотники із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії та мису Чауда, що в Криму.

В результаті бойової роботи збито 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях,

– ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Там додали, що ракети атакували портову інфраструктуру Одещини. Так, внаслідок активної протидії 3 ворожі ракети Х-59/Х-69 та 3 ударних БпЛА не досягли своїх цілей.



Внаслідок нічної атаки ворога збили 14 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

Росія атакувала Одесу в ніч на 10 липня: основне

Повітряна тривога в Одеській області тривала з 1 години ночі 10 липня. На Півдні тоді оголошували загрозу застосування "Шахедів".

Близько 03:30 Повітряні сили повідомили, що біля Одеської області працюють сили Протиповітряної оборони по ворожих дронах. Зазначимо, що монітори при цьому вказували, що мовиться про розвідувальні.

Та за кілька хвилин до 4 ранку моніторингові телеграм-канали почали застерігати, що противник запустив авіаційні ракети на Одеську область. Тоді Суспільне написало про серію вибухів, яку чули в Одесі.

Також тоді це підтвердила й міська влада та ОВА: "Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Ракетна небезпека".

Вже о 04:05 монітори написали, що дронів та ракет більше в небі не фіксують.