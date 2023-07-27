Вночі ворог потужно вдарив під час грози: є влучання у порт на Одещині, загинув охоронець

Цієї ночі російські терористи вдалися до потужної атаки під час грози. Агресор влучив у портову інфраструктуру на Одещині. На жаль, не минулося без жертв.

Внаслідок удару окупантів загинув охоронець. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Терористи знову вдарили по портовій інфраструктурі

Агресор вдався до потужної атаки. Спочатку ворог спрямував "Шахеди" в центральні регіони України, оминаючи Південь через тимчасово окуповані території. Зокрема, дрони рухалися у недоступній для ОК "Південь" зоні ураження.

Після хвилі "Шахедів", на початку грози ворог підступно застосував "Калібри" з Чорного моря, вдаривши по портовій інфраструктурі Одещини. Зруйновано одну адміністративну будівлю в одному з портів, загинув охоронець,

– зазначила Гуменюк.

Додала, що також пошкоджені певні виробничі потужності одного з терміналів порту. Це говорить про те, що окупанти скористалися погодними умовами й запустили ракети з підводного човна якраз під час грому, грози, вітру для ускладнення їх виявлення.

Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі,

– повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Додамо, у Повітряних силах повідомили, що загалом було зафіксовано два пуски крилатих ракет. На жаль, уразити не вдалося.

В ОК "Південь" зазначили, що ворог випустив ракети "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря на, що ускладнило виявлення.

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