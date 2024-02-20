Вночі ворог атакував Полтавщину: на промисловому об'єкті спалахнула пожежа
20 лютого 2024, 07:28Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
Росія вночі атакувала Полтавську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти вдарили по промисловому об'єкту.
Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що дрони атакували регіон вночі проти 20 лютого. Вибухи лунали в Кременчуцькому районі.
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Що відомо про вибухи в Кременчуцькому районі
Під ударом опинився промисловий об'єкт. Це спричинило пожежу,
– повідомив очільник обласної військової адміністрації.
За його словами, на щастя, люди не загинули та не постраждали. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 фахівців.
Варто додати, що вибухи в Кременчуцькому районі, як писало Суспільне, пролунали орієнтовно опівночі проти 20 лютого.
Росія атакувала Україну 23 дронами та ракетами
- Росія вночі проти 20 лютого атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії та керованою авіаційною ракетою Х-31 з Запорізької області. Окрім того, по нашій державі запустили 23 ударних безпілотники типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.
- Наші військові збили всі ворожі дрони в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
- Перед цим Сили оборони Півдня звітували, що вони у своїй зоні відповідальності збили 4 російських дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, по одному "Шахеду" на Херсонщині та Миколаївщині, ще 2 – на Кіровоградщині. Влучань та постраждалих немає.