Вночі ворог атакував "Шахедами" Південь та Схід: скільки дронів вдалося збити

У ніч проти 17 січня росіяни атакували "Шахедами" Південь України. Загалом було зафіксовано пуски 20 дронів-камікадзе.

Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Там уночі пролунали потужні вибухи.

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Скільки "Шахедів" збили

У ніч на 17 січня 2024 року російські військові завдали удару 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Окупанти запустили дрони з району Приморсько-Ахтарська.

Силами та засобами ППО збито 19 "Шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Як додали у Повітряних силах, ППО працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Зокрема 11 дронів українські захисники збили в Одеській області – майже всі уламки упали в Чорне море, однак деякі завдали руйнувань у місті. Також сили та засоби ППО збили по одному "Шахеду" в Миколаївській та Кіровоградській областях. Ще 3 БпЛА збили над Дніпропетровщиною.



Результат роботи ППО у ніч проти 17 січня / Інфографіка Повітряних сил

Окрім того, окупанти вночі також атакували Харківщину. Ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.

Ворог завдав ракетних ударів по Харкову