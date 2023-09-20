Вночі ворог атакував Україну 24 "Шахедами", – Генштаб

Російські окупанти в ніч проти 20 вересня знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали щонайменше у Полтавській області.

Українські військові розповіли, що ворог випустив по Україні знову понад два десятки безпілотників. Варто зауважити, що повітряна тривога в деяких регіонах України лунала орієнтовно з 00:21 і аж до 4:46 20 вересня.

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Що відомо про нічну атаку росіян

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що російські окупанти продовжують цинічно ігнорувати міжнародне гуманітарне право та здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Сьогодні вночі (20 вересня – 24 Канал) окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 – було знищено засобами протиповітряної оборони України,

– заявили військові.

Вони додали, що станом на ранок 20 вересня інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Окрім того, українські військовослужбовці пригадали, що Росія минулої доби, у ніч проти 19 вересня, атакувала Україну 31 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, з яких 28 – знищили засоби протиповітряної оборони України.

На жаль, також внаслідок цинічного ракетного удару постраждало мирне населення Кривого Рогу Дніпропетровської області, там є загиблі та поранені цивільні мешканці.

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Що відомо про нічну атаку росіян