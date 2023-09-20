Вночі ворог атакував Україну 24 "Шахедами", – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти в ніч проти 20 вересня знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали щонайменше у Полтавській області.
Українські військові розповіли, що ворог випустив по Україні знову понад два десятки безпілотників. Варто зауважити, що повітряна тривога в деяких регіонах України лунала орієнтовно з 00:21 і аж до 4:46 20 вересня.
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Що відомо про нічну атаку росіян
У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що російські окупанти продовжують цинічно ігнорувати міжнародне гуманітарне право та здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
Сьогодні вночі (20 вересня – 24 Канал) окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 – було знищено засобами протиповітряної оборони України,
– заявили військові.
Вони додали, що станом на ранок 20 вересня інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Окрім того, українські військовослужбовці пригадали, що Росія минулої доби, у ніч проти 19 вересня, атакувала Україну 31 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, з яких 28 – знищили засоби протиповітряної оборони України.
На жаль, також внаслідок цинічного ракетного удару постраждало мирне населення Кривого Рогу Дніпропетровської області, там є загиблі та поранені цивільні мешканці.
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Що відомо про нічну атаку росіян
- Росія орієнтовно о 00:34 20 вересня запустила першу групу "Шахедів" у південно-західному напрямку. Згодом – другу з Курської області Росії. Повітряні сили ЗСУ закликали людей негайно пройти в укриття цивільного захисту, адже це може врятувати життя.
- Згодом була загроза застосування дронів-камікадзе у Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Після цього ще одна партія російських дронів рухалась з Курської області, далі – ще декілька груп "Шахедів" були на Запоріжжі та пересувались з півдня у північно-західному напрямку.
- Орієнтовно о 1:21 була загроза атаки дронами у Херсонській, Миколаївській, згодом – Київській, Кіровоградській, Черкаській областях.
- Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін орієнтовно о 3:19 20 вересня заявив, що російські загарбники атакують Полтавщину. Він закликав людей перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та пообіцяв розповісти деталі згодом.
- Відбій повітряної тривоги пролунав в Україні тільки орієнтовно о 4:46 20 вересня. Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що немає загрози застосування ворогом ударних безпілотників.