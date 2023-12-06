Вночі ворог атакував Україну 48 "Шахедами": як відпрацювали наші військові

6 грудня 2023, 07:08
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Окупанти запустили по території України майже пів сотні дронів-камікадзе типу "Шахед". Вороги били по багатьох областях України.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки дронів змогли знищити наші військові. Своєю чергою окупанти знову атакували  Хмельницьку, а також центральні, південні та східні області України.  

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Що відомо про дрони над Україною

Українські військові розповіли, що окупанти в ніч проти 6 грудня вчергове атакували Україну 48 безпілотниками типу Shahed-136/131. Їх окупанти запускали з двох напрямків:

  • мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;
  • Курської області Росії. 

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника,
– запевнили бійці.

За їхніми даними, ворожі дрони збивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським бійцям за повітряного простору і вкотре відзначив бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України. Адже саме вони знищили більшість ворожих цілей. 

Нічна атака ворога по Україні 

  • Повітряні тривоги в Україні почали лунати орієнтовно о 20:34 5 грудня. Зокрема, була загроза атаки "Шахедами" в Одеській області. Згодом повідомили про небезпеку для Херсонської та Миколаївської. 
  • Орієнтовно о 21:10 вибухи  лунали в Одесі. Через декілька хвилин повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині, Харківщині.
  • Далі "червоними" стали Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська області. 
  • Орієнтовно о 1:07 в Хмельницькому районі, де розташований Старокостянтинів, лунали вибухи. В ОВА розповіли про роботу ППО. 
  • Згодом очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заявив, що вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області дрон-камікадзе. На щастя, люди не постраждали, руйнувань немає.
  • Тільки орієнтовно перед 3 годиною ночі проти 6 грудня в Україні пролунали відбої.
  • Вранці 6 грудня писали про  активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Була загроза, що Росія застосує авіаційне озброєння.

Автор: Діана Квасневська