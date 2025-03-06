Вночі ворог бив балістикою та запустив понад 100 дронів: скільки вдалося збити

У ніч на 6 березня росіяни атакували мирні міста України з допомогою ударних безпілотних літальних апаратів та балістичного озброєння, запустивши 114 повітряних цілей загалом.

Оборонцям неба вдалося збити 68 ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там також розповіли про наслідки атаки противника.

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Як відпрацювала ППО 6 березня

Росіяни атакували Україну з вечора 5 березня, противник запустив 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області Росії та з тимчасово окупованого Криму. Також ворог атакував 112 дронами-камікадзе типу "Шахед" та дронами-імітаторами з Орла, Курська, Шаталово, Брянська і Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях,

– ідеться у повідомленні.

Повітряний напад російських загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Ще 43 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили, наразі даних про можливі негативні наслідки немає.



Скільки "Шахедів" вдалося збити у ніч на 6 березня / Інфографіка Повітряних сил

За даними Повітряних сил, внаслідок нічної атаки противника постраждалих Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.