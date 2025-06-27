Вночі ворог масовано атакував Київщину БпЛА та ракетами: які наслідки
- Уночі 27 червня загарбники обстріляли Київську область ракетами і дронами.
- Внаслідок атаки є постраждалий і руйнування у 3 районах області.
У ніч проти 27 червня Київська область опинилася під масованим ударом противника. Росіяни били по регіону і ракетами, і дронами.
В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, передає 24 Канал.
Дивіться також Вибухи на Полтавщині: працює ППО, уламки дронів наробили шкоди
Які наслідки удару по Київщині
Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Від госпіталізації він відмовився.
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та 5 автомобілів.
Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.
До слова, окупанти завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території Запоріжжя. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі.
Нагадаємо, що згідно з новим звітом ООН смертність атак за перші 5 місяців 2025 року зросла на 50 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загарбники навмисно б'ють балістикою по густонаселених районах, атакують вдень суто цивільні об'єкти.