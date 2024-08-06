Вночі ворог вдарив "Іскандерами", крилатими ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
В ніч на 6 серпня російська армія знову запускала по Україні ракети та дрони. Повітряні сили розповіли, скільки цілей вдалося збити.
Так, цієї ночі було ліквідовано 4 ракети та 15 ударних БпЛА. Під ударом, зокрема, опинився Київ.
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Робота ППО
Цієї ночі Росія вдарила по Україні:
- 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київщині із Воронезької області,
- 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря,
- 16 ударними БпЛА типу "Шахед" із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях,
– написали в ПС.
Результат бойової роботи ППО вночі / Повітряні сили
Зокрема, у ВМС України повідомили, що їх бійці ліквідували 3 ударних дрони. У Миколаївській області було знищено переважну кількість "Шахедів", а саме 13 БпЛА. Також підрозділ ПвК "Схід" знищив розвідувальний дрон над Дніпропетровською областю.Оперативно про російські атаки, вибухи та повітряні тривоги читайте у нашому телеграм-каналі.