Вночі ворог вдарив ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

У ніч проти 2 березня окупанти цинічно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили майже усі дрони.

Зокрема, на Одещині українські захисники збили 7 ударних безпілотників. На Півдні не вдалося ліквідувати лише один дрон, і, на жаль, він влучив у дев'ятиповерхівку.

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Ворог комбіновано атакував Україну

У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупанти запустили по території України 17 безпілотників типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 14 дронів-камікадзе. Зокрема, 7 дронів камікадзе збили в межах Одеської області, ще 6 – ліквідувало повітряне командування "Схід":

по 2 БпЛА в Запорізькій та Харківській областях,

по 1 "Шахеду" у межах Дніпропетровської та Сумської областей.

Окрім того, українські захисники близько опівночі також збили 2 авіаційні ракети Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

У Повітряних силах додали, що уночі ворог запускав безпілотники з Приморсько-Ахтарська та Балаклеї в окупованому Криму. Авіаційні ракети Х-59/Х-35 ворог запускав з території окупованих Херсонської та Донецької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Окрім того, у Повітряних силах розповіли про чергові втрати ворога. Так, у п'ятницю, 1-го березня, близько о 09:00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.



Повітряні сили відзвітували про влучну роботу / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Одеса та Харків постраждали під час нічної атаки