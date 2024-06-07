Вночі ворог запустив майже 60 "Шахедів" і ракет: скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні сили
Росія вночі проти 7 червня атакувала Україну ударними дронами та ракетами. По цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Ворог запустив по Україні 5 крилатих ракет та 53 "Шахеди". У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих цілей.
Дивіться також На Львівщині вночі фіксували ракету, але гучні звуки не пов'язані з атакою
Скільки цілей вдалося збити
Сили протиповітряної оборони вночі проти 7 червня збили усі крилаті ракети та значну частину ударних дронів. Мовиться про 5 ракет та 48 "Шахедів". Ворог завдавав ударів із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – Росія та мис Чауда – Крим. Ракети летіли з Саратовської області. Їх запускали стратегічні бомбардувальники Т-95.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил,
– мовиться в повідомленні.
Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. На Миколаївщині знищили 2 ворожих БпЛА, на Дніпропетровщині та Херсонщині – по 3 "Шахеди".
Ворог також атакував 6 червня
- У ніч 6 червня противник знову тероризував українське населення. Зокрема, вороги атакували "Шахедами" та 2 ракетами. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити.
- В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в ніч проти 6 червня 2024 року окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога (Росія), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська (Росія), мису Чауда (Крим).
- В результаті роботи сил протиповітряної оборони вдалося знищити 17 ударних дронів.