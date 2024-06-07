Вночі ворог запустив майже 60 "Шахедів" і ракет: скільки вдалося збити

Росія вночі проти 7 червня атакувала Україну ударними дронами та ракетами. По цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Ворог запустив по Україні 5 крилатих ракет та 53 "Шахеди". У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих цілей.

Дивіться також На Львівщині вночі фіксували ракету, але гучні звуки не пов'язані з атакою

Скільки цілей вдалося збити

Сили протиповітряної оборони вночі проти 7 червня збили усі крилаті ракети та значну частину ударних дронів. Мовиться про 5 ракет та 48 "Шахедів". Ворог завдавав ударів із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – Росія та мис Чауда – Крим. Ракети летіли з Саратовської області. Їх запускали стратегічні бомбардувальники Т-95.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил,

– мовиться в повідомленні.

Сили ППО працювали у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. На Миколаївщині знищили 2 ворожих БпЛА, на Дніпропетровщині та Херсонщині – по 3 "Шахеди".

Ворог також атакував 6 червня