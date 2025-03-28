Вночі ворог запустив понад 160 дронів: як відпрацювала ППО

В ніч проти 28 березня Росія вкотре атакувала регіони України ударними БпЛА. Так, цієї ночі окупанти запустили 163 дрони.

По ворожих цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 28 березня ворожі сили атакували 163 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Міллерово,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда,

Гвардійське – Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.

Внаслідок нічної російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.