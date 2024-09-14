Вночі ворог запустив понад 70 "Шахедів": більшість вдалося збити

У ніч проти 14 вересня окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Володимир Зеленський розповів детальніше про нічну атаку ворога. За його словами, більшість ворожих безпілотників вдалося приземлити нашим захисникам.

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Ворожа атака "Шахедами"

Президент повідомив, що цієї ночі ворог запустив понад 70 ударних БпЛА по всій Україні.

Завдяки силам наших оборонців більшість збито,

– повідомив президент.

Воїни армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони усю цю ніч захищали українців в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській і Донецькій областях. Так, лідер країни висловив вдячність їм за захист неба.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя і наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", – резюмував гарант.

Також відомо, що сьогодні вночі на Одещині під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 9 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Відомо, що ще 3 "Шахеди" знищили наші оборонці неба цієї ночі, про що проінформував глава Дніпропетровської області Сергій Лисак. За його словами, там по ворожих цілях відпрацювали бійці ПвК "Схід".

Скільки ударних БпЛА знищили цієї ночі

Згодом в Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли про точну кількість ворожих цілей, яку знищили наші захисники цієї ночі.

Так, там зазначили, що у ніч на 14 вересня усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "Шахедів" з напрямків Курськ, Єйськ, що в Росії, Чауда – Крим.

Там наголосили, що відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей,

– ідеться в повідомленні.

Крім того, 2 безпілотники ворога локаційно втрачені на території України. Ще два дрони, як зазначили в ПС, повернулися в Росію.