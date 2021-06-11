Вода з-під Азову не підійде для мереж Криму: нова заява окупантів

Окупанти планували добувати воду для Криму з-під Азовського моря. Тепер окупаційна влада заявила, що ця вода виявилась непридатною для подачі в водопровідні мережі Криму.

Щоби використовувати воду з-під Азову, її потрібно очищати. Відповідну заяву зробив так званий глава окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

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Вода з-під Азову непридатна для вживання

Так званий представник окупаційної влади заявив, що вода непридатна до вживання через високу мінералізацію.

Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Річ в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з високою мінералізацією, що толку? Це очищати треба,

– заявив проросійський Аксьонов.

Воду з-під Азову потрібно очищати

Ба більше, він запевнив очисні станції Криму не впораються з обсягом води. Саме тому "про цю ідею доведеться забути".

Пропагандистське видання "Крыминформ" пише, що очистити на добу мільйон кубометрів або два є нереальним.

"У такій ситуації доведеться цей проєкт забути і ставити дві опріснювальні установки у Фрунзе і в Ялті – це єдиний вихід з положення. Іншого взагалі немає", – заявив Аксьонов.

До 2014 року Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Та після окупації Криму Росією, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.

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