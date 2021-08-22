У водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2"

У водах Данії завершили будівництво труб газогону "Північний потік-2". Трубоукладальна баржа "Фортуна" 20 серпня покинула виняткову економічну зону країни.

Саме "Фортуна" займалася будівництвом фінальної ділянки російського газопроводу. За інформацією порталів відстеження суден MarineTraffic і Vessel Finder, наразі судно прямує в Померанську бухту.

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У безпосередній близькості від "Фортуни" перебувають ще 3 судна постачання, 2 багатофункціональні аварійно-рятувальні, а також:

криголам "Владислав Стрижов";

багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері";

судно "Остап Шеремета", що потрапило під санкції США 20 серпня.

Всі кораблі, що пересуваються під російським прапором, крім "Венгері", перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Будівництво "Північного потоку-2": останні новини

У російському "Газпромі" заявили, що російський трубопровід ще до кінця 2021 року може прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу.

22 серпня до Києва прибула канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала якнайшвидше продовжити договір про транзит газу Україною.