Води було по пояс: окупований Крим "затопило" – відео негоди

В окупованому Криму знову була потужна злива. За кілька годин випало більше місячної норми опадів. Особливо від негоди постраждав Сімферополь.

Перед зливою синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

До речі Жителів окупованої Керчі почали евакуйовувати з підтоплених районів

У Сімферополі випало 57 міліметрів опадів, що перевищує серпневу норму на 30%.



Перед зливою небо затягнуло хмарами / Фото окупаційних ЗМІ

Люди стояли по пояс у воді

Так, деякі вулиці настільки затопило, що води було по пояс. Крім того, періщив град.



Град у Криму / Фото з телеграму

Наразі невідомо, чи завдала стихія сильних збитків. Літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.

Дивіться відео, як Крим "затопило":

Очевидці публікують в мережі відео негоди, на яких видно, як люди чекають з парасолями, а машини "пливуть" у воді.

Злива у Сімферополі, дивіться відео:

Відео "потопу":

Відео, як машини "пливуть" у воді:

Нещодавно Крим теж "топило"